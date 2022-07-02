وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن وظائف قانونية شاغرة، عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) لحملة البكالوريوس بالرياض.

وذكرت هيئة الزكاة، أن المسمى الوظيفي هو “باحث قانوني”، مشترطة درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الشريعة) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذي صلة.

وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن التقديم متاح حاليًّا وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، عبر موقع لينكد إن لخدمات التوظيف