“الأرصاد” يوضح درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أعلن مركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومعظم مناطق المملكة.

وأوضح المختص في الطقس عقيل العقيل، أن درجات الحرارة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد تصل إلى منتصف الـ 40 درجة مئوية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، والطرق الرابطة ما بين الرياض والمنطقة الشرقية، ويشمل ذلك القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة، تتعرض اليوم -بمشيئة الله- إلى نشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأنه تم رصد درجة حرارة وصلت أمس في الإحساء إلى 49 درجة مئوية كعظمى في الظل، وفي الدمام 48 درجة مئوية، أما في مشعر منى فكانت درجات الحرارة 45 درجة، كذلك الحال في عرفات.

وعن أعلى المناطق التي من المتوقع أن تسجل أعلى درجات حرارة هذا الأسبوع، لفت إلى أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة عالية على القطاع الشرقي من المملكة، في حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والإحساء الهفوف بشكل عام، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف الـ 40 درجة مئوية، وحتى بداية الـ 40 درجة.

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