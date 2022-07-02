“الجوازات”: جميع الإدارات تقدم خدماتها للحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، ممن لديهم حالات طارئة.

وأوضحت “الجوازات”، أن الإدارات تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة للمواطنين أو المقيمين، مؤكدةً ضرورة الحصول على موعد إلكتروني عبر منصة “أبشر”.

ونوهت إلى أهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تُمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصتي “أبشر” و”مقيم”.