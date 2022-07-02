محمد بن مسعود - الدمام - أكدت المديرية العامة للجوازات، أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، ممن لديهم حالات طارئة.
وأوضحت “الجوازات”، أن الإدارات تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة للمواطنين أو المقيمين، مؤكدةً ضرورة الحصول على موعد إلكتروني عبر منصة “أبشر”.
ونوهت إلى أهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تُمكن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصتي “أبشر” و”مقيم”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الجوازات”: جميع الإدارات تقدم خدماتها للحالات الطارئة خلال إجازة عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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