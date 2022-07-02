بالأسماء.. التدريب التقني يعلن عن صدور حركة النقل السنوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلن التدريب التقني عن صدور حركة النقل السنوية للعام التدريبي 1443هـ، والتي استفاد منها 233 مدرب ومدربة من مختلف مناطق المملكة. وأوضح التدريب التقني رابط الاطلاع على الأسماء هنا

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