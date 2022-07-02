شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع ألف وجبة و600 مغلف تمر يوميًا لقاصدات المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

.

الدمام - شريف احمد - قامت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية ممثلة في الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية وعبر إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية بتوزيع أكثر عن (1000) وجبة يوميًا بالمسجد الحرام

وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية النسائية بيان الهذلي أن طاقم الإدارة يقوم بتوزيع مايزيد عن (1000) وجبة و(600) مغلف تمر ومشروبات ساخنة يوميًا لقاصدات المسجد الحرام.

كما أكدت مديرة الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية الدكتورة عبير الجفير أن توزيع الوجبات يأتي بمتابعة حثيثة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة الذويبي لتقديم أرقى وأجود الخدمات لضيوف الرحمن.