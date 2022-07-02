6 وصفات للتخلص من الصداع.. أبرزها الماء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يعد الصداع من أبرز الأعراض التي قد لا يرغب الإنسان في الشعور بها، وتتنوع أشكاله بقدر تنوع الأسباب المؤدية إليه، باعتباره عَرَض للعديد من الأمراض، أو حتى المسببات العرضية مثل التوتر أو الإرهاق أو غيرهما.

وتوجد 6 وصفات طبيعية للتخلص من الصداع، ولا سيما ذلك الذي يتكرر لأكثر من مرة، وتعتمد هذه الوصفات على المواد الطبيعية، وأبرزها الماء، دون اللجوء إلى العلاجات أو الأدوية المسكنة، وهذه الوصفات هي:

٠1- شرب كميات من الماء

من الشائع أن الجسم يحتاج إلى كمية من الماء، يوميا، لا تقل عن 2 إلى 4 ليترات، وهذا يساعد على التخفيف من الشعور بالصداع، الذي قد يسببه جفاف الجسم، لذا فإن شرب الماء يقي من الصداع النصفي أو التوتري، في خلال 30 دقيقة إلى ثلاث ساعات

2- خل التفاح

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وهناك طريقتان لاستخدامه للتخفيف من الشعور بالصداع، أولا، تسخين كمية من خل التفاح، وتغطيته بقطعة من القماش، واستنشاق بخاره، وثانيا كمادات خل التفاح لمدة 20 دقيقة على الرأس، بعد غليه وتبريده.

ويحتوي خل التفاح على نسبة عالية من عناصر الفوسفور، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والكبريت، والبوتاسيوم. وله تأثير فعال كمسكن للصداع.

3- عصير الليمون

حيث يوضع مقدار من الماء الساخن المُحلى بالعسل على عصير 2 ليمونة، ثم تقطيع قشور الليمون، التي تحتوي على الزيوت التي يحتاجها الجسم، وإضافتها للخلط، وتركه لمدة 15 دقيقة، وتناوله.

4- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل في التخفيف من الصداع، نظرا لأن بعض انزيماته لها نفس تأثير الأسبرين المسكن على الهرمون المسؤول عن مستقبلات الناقلات العصبية، كما أنه يخفف من مشكلات الدورة الدموية المرتبطة بالصداع النصفي.

5- الكركديه

تناول الكركديه له مفعول قوي في التخفيف من الصداع، نظرا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه يزيد من إنتاج الأنزيمات المسؤولة عن إزالة السموم، ويساعد على خفض ضغط الدم والسيطرة عليه دون أي آثار جانبية.

6- الفلفل الأحمر

له تأثير مسكن على الصداع النصفي، والألم في المنطقة الخلفية من الرأس، حيث يحتوي الفلفل الأحمر على مادة الكابسين المضادة للالتهابات، والتي تساعد على تخفيف الآلام عن طريق التأثير على الخلايا العصبية في الجلد.