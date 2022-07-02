محمد بن مسعود - الدمام - أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه جرت محادثات بين وفد أمريكي وممثلين لطالبان في اليومين الماضيين بالدوحة.وقالت الخارجية الأمريكية، إن الوفد الأمريكي أعرب عن قلقه من تدخل طالبان في عمليات إيصال المساعدات.

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تكشف عقد محادثات مع ممثلين لطالبان بالدوحة في اليومين الماضيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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