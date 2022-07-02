منها “ألزهايمر”.. هذه أبرز الأسباب الشائعة للإصابة بالهلوسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قد يعتقد البعض أن الهلوسة لها علاقة برؤية أشياء غير موجودة بالفعل؛ ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك؛ فقد يعني ذلك أنك تلمس أو تشم شيئًا غير موجود.

وهناك العديد من الأسباب المختلفة للهلوسة بشكل عام، ويمكن أن يكون مرضًا عقليًّا يسمى الفصام أو مشكلة في الجهاز العصبي مثل مرض باركنسون أو الصرع أو عدد من الأشياء الأخرى، حسب ما نشره موقع webmd. ووفق ما نقلته “اليوم السابع” القاهرية هذه أبرز الأسباب الشائعة للهلوسة:

– الفصام أكثر من 70٪ من المصابين بهذا المرض يصابون بهلوسة بصرية، و60٪- 90٪ يسمعون أصواتًا. ولكن قد يشم البعض أيضًا ويتذوق أشياء غير موجودة. أخبار قد تهمك

مرض الشلل الرعاش ما يصل إلى نصف الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يرون أحيانًا أشياء غير موجودة.

مرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف، وخاصة خرف أجسام ليوي، تُسبب تغيرات في الدماغ يمكن أن تسبب الهلوسة قد يحدث على الأرجح عندما يتقدم مرضك.

الصداع النصفي يعاني حوالى ثلث المصابين بهذا النوع من الصداع أيضًا من “الهالة”، وهي نوع من الهلوسة البصرية. ويمكن أن يبدو مثل هلال متعدد الألوان من الضوء.

ورم في المخ اعتمادًا على مكان وجوده، يمكن أن يسبب أنواعًا مختلفة من الهلوسة. إذا كانت في منطقة لها علاقة بالرؤية؛ فقد ترى أشياء غير حقيقية، قد ترى أيضًا بقعًا أو أشكالًا من الضوء. ويمكن أن تسبب الأورام التي تصيب بعض أجزاء الدماغ هلوسات الشم والذوق.

متلازمة تشارلز بونيه تتسبب هذه الحالة في رؤية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الرؤية مثل التنكس البقعي، أو الجلوكوما، أو إعتام عدسة العين. في البداية، قد لا تدرك أنها هلوسة، لكن في النهاية، تكتشف أن ما تراه ليس حقيقيًّا.