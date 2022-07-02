“تركيبة خضراء” مصدر مجانيّ للفيتامينات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

نبهت اختصاصية التغذية الروسية، ريما مويسينكو إلى وجود مصدر مجاني للفيتامينات يجهله كثير من الأشخاص.

وقالت مويسينكو في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن الكثير من الناس لا يعتبرون نبات القراص والهندباء والحميض منتجا غذائيا، في حين أن هذه النباتات هي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر الدقيقة.

وتابعت “تنمو الهندباء والقراص والحميض في وسط روسيا. يمكنك صنع العصائر والحساء والسلطات منها. في هذه التركيبات الخضراء، يمكنك العثور على أكبر كمية من الفيتامينات والعناصر الدقيقة (بين النباتات العشبية البرية)، وتفيد الجهاز العصبي وتحسين وظائف الأمعاء. وتعد الخضار الصغيرة مخزنا للمواد المفيدة، ويمكنك جمعها مجانا”.

وأضافت خبير التغذية أنه لا يمكن أكل سوى تلك النباتات، التي نمت خارج المدينة بعيدًا عن الطرقات.

وتابعت: “يمكن أن تتراكم العناصر السامة في المساحات الخضراء، التي تنمو في المدينة. لذلك، نقوم بجمع الهندباء والقراص والحميض، بشروط فقط من الحديقة، خارج المدينة، ولكن ليس من الطريق. من المستحسن أن يكون هذا نظيفا بيئيا”.