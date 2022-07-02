أمانة جدة تخصص 6 مواقع لبيع الأنعام بالسيارات المتنقلة خلال موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اعتمدت أمانة محافظة جدة 6 مواقع مؤقتة لبيع الأنعام بواسطة السيارات المتنقلة خلال موسم الحج لهذا العام 1443هـ؛ تخفيفًا على السكان، ووفقًا للآلية المنظمة لهذا العمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وأكدت الأمانة أن نقاط بيع الأنعام المؤقتة ستكون موزعة في أنحاء المحافظة ويسمح من خلالها البيع من السيارات المتنقلة، حيث روعي في تلك المواقع عدم إعاقة الحركة المرورية وخدمة أكبر شريحة من سكان المدينة، وكذلك تنظيم عمليات البيع وعدم السماح بالبيع العشوائي. وبينت الأمانة أن المواقع التي يسمح بالبيع من خلالها في السيارات المتنقلة تشمل نطاق “بلدية الجنوب بحي الأجاويد شمال هايبر بندة – بلدية أم السلم مخطط البديل جوار قاعة النهدي – بلدية أبرق الرغامة شارع أبو عمر الأوزاعي جوار المسلخ الرئيسي – بلدية بريمان شارع الحسن السهواجي جوار صيدلية النهدي – بلدية طيبة شمال ممشى طيبة – بلدية ذهبان جوار جسر ذهبان غربًا”. ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون وعدم الشراء من الباعة الجائلين في غير النقاط المعتمدة ضماناً لصحة الأنعام المباعة لهم، مؤكدة أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على ممارسي نشاط البيع بطرق عشوائية ودون الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وأكدت أمانة جدة أنها أتاحت خدمة تصريح ذبح الأضاحي عبر منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمطابخ، لممارسة أعمال الذبح في أيام عيد الأضحى المبارك من (10 – 13 ذي الحجة)، حيث يمكن إصدار تصريح الخدمة لفترة محددة حتى تاريخ 5/12/1443هـ الموافق 4/7/2022م دون رسوم؛ وذلك لتسهيل أعمال أصحاب المطاعم والمطابخ. أخبار قد تهمك قد يهمك أيضاً :- “تركيبة خضراء” مصدر مجانيّ للفيتامينات هيئة العقار: نظام التسجيل العيني للعقار يحفظ حقوق الملاك إصابة 4 أشخاص إثر حادث اشتعال وميضي في مطعم بالخرج اعتصام وسط الخرطوم “يتمدد”.. ومخاوف من فضه بالقوة وزير البترول الموريتاني يستقبل رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي

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