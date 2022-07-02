شاهد.. متظاهرون يقتحمون مقر مجلس النواب الليبي ويشعلون النيران داخله

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-وكالات
وثقت مقاطع فيديو قيام متظاهرون في ليبيا مساء اليوم الجمعة باقتحام مقر مجلس النواب الليبي في طبرق (شرق)، وعبثوا بمحتوياته، وأضرموا النيران بداخله، احتجاجا على سوء الأحوال المعيشية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المحتجين وهم يضرمون النيران أمام مجلس النواب قبل أن يقوموا باقتحامه ويشعلون النيران بداخله.
وأبانت الفيديوهات قيام محتجون بإلقاء أوراقا ومستندات من نوافذ مجلس النواب .
وأفادت قناة “فبراير” الليبية أن أهالي طبرق هدموا مقر مجلس النواب باستخدام الشاحنات والمعدات الثقيلة.
وأوضحت وسائل إعلام ليبية بأن تلك الأحداث تأتي بعد دعوات انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر يوم الجمعة احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الليبي
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