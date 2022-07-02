تؤدي لجلطة دماغية.. 3 أخطاء قاتلة يرتكبها مرضى ارتفاع ضغط الدم!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، خلال استضافته في برنامج تليفزيوني، عن ثلاثة أخطاء يقترفها الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم، أهمها رفض هؤلاء المرضى تناول الأدوية التي وصفها لهم الطبيب.

ووفقًا لـ”روسيا اليوم” قال “مياسنيكوف” إن الخطأ الأكبر، هو رفض المرضى بصورة شخصية تناول الأدوية التي وصفها الطبيب، لأن التخلي عن تناول هذه الأدوية يمكن أن يؤدي إلى خطر أزمة فرط ضغط الدم أو جلطة دماغية؛ لذلك يجب قبل تغيير جرعة الأدوية أو التخلي عن تناولها استشارة الطبيب المختص”.

وأضاف “مياسنيكوف” :”الخطأ الثاني، هو عدم التقيد بمعايير استهلاك الملح والسكر، مع أن التقيد بهذه المعايير يساعد على تخفيض مستوى ارتفاع ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي وأحيانًا من دون تناول الأدوية”، موضحًا أن معيار استهلاك الملح هو خمسة غرامات في اليوم، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم وكذلك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، أن يتناولوا ثلاثة غرامات كحد أقصى، مشيرًا إلى أنه لا ينصح من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم بممارسة العلاج الذاتي؛ لأن تناول الأدوية بالتزامن مع استخدام الأعشاب، قد يؤدي إلى تسمم الكبد الحاد.