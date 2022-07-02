هيئة المسرح والفنون الأدائية تدعو لمبادرة العمل والتعلم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تدعو هيئة المسرح والفنون الأدائية للانضمام في مبادرة العمل والتعلم وهي إحدى مبادراتها بدعم من وزارة الثقافة، والتي تندرج تحت إدارة تنمية المواهب، وهي مبادرة متخصصة في الدعم والتطوير من خلال دمج المتدربين ذوي الخبرات في مجالات المسرح المتعددة، وتهدف المبادرة أيضا إلى تعزيز قدرات الممارسين لتجعل من مهاراتهم جزءًا لا يتجزأ من معروض المواهب والقدرات في المملكة العربية السعودية في مجال المسرح والفنون الأدائية.
وتتفرع هذه المبادرة إلى مسارين وهما المحلي والدولي، والمسار المحلي يهدف إلى دمج المتدربين ذوي الخبرات في مجالات المسرح المختلفة بالعروض المحلية، أو العالمية المستقطبة، والمسار الدولي يهدف إلى إيفاء عدد من المتدربين في مجالات المسرح وذلك من خلال التعاون مع شركات إنتاج عالمية في دول مختلفة، للتدرب على رأس العمل.
وتتضمن مجالات المبادرة الإضاءة والصوت، والإخراج والإنتاج، والديكور وإدارة خشية المسرح، والمكياج ، والأزياء.
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