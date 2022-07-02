مطار الدمام يؤكد عودة الحالة التشغيلية لوضعها الطبيعي ويقدِّم اعتذاره للمسافرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام أن الحالة التشغيلية عادت لوضعها الطبيعي بعد زيادة أعداد العاملين من قِبل شركات مزودي الخدمة؛ وتم خدمة أكثر من 50 ألف مسافر (قدوم ومغادرة).

وأضافت الإدارة عبر تغريدات عدة، نشرها حساب المطار عبر “تويتر”: لتسهيل إجراءات السفر خلال فترة الذروة الحالية نأمل من المسافرين التأكد من اتباع الإجراءات الآتية: إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية حسب متطلبات وجهتك، إحضار وثائق السفر الإضافية حسب متطلبات الوجهة مثل (تأشيرة السفر، الجواز الصحي، فحص فيروس كوفيد-19، التأمين الطبي للأطفال تحت عمر 12 عامًا).

وشدَّدت على كل المسافرين بضرورة إصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق شركة الطيران الخاصة بك، قبل الوصول للمطار، والتأكد من توافق أمتعة السفر مع الوزن المسموح به في تذكرة السفر.

كما طالبت المسافرين بالحضور للمطار على الرحلات الدولية قبل ثلاث ساعات، وعلى الرحلات الداخلية قبل ساعتين من موعد الرحلة. وأكدت أنه يقتصر دخول صالة المطار على المسافرين فقط، وأن خدمة وراحة المسافرين أولوية قصوى لديها، وأنه سيكون هناك تواصل مع المسافرين من خلال قنواتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي حال الحاجة إلى تغيير أو إلغاء الحجز يُرجى التواصل مباشرة مع الناقل الجوي لمعرفة الحقوق الخاصة بالمسافرين.