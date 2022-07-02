وفاة اليوتيوبر الأمريكي الشهير «تكنوبليد» بعد صراع مع السرطان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-وكالات
توفي صانع محتوى الألعاب واليوتيوبر الأمريكي المعروف بـ«تكنوبليد» عن عمر يناهز 23 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.
ونشرت عائلة الراحل مقطع فيديو تؤكد فيه الوفاة لعشرة ملايين شخص يتابعون قناته على موقع يوتيوب، وفقًا لـ«سكاي نيوز».
ونال «تكنلوبليد» شهرة واسعة، عن طريق إطلاق بث مباشر ونشر مقاطع فيديو لنفسه وهو يخوض لعبتي الفيديو المعروفتين «ماينكرافت» و«ساند بوكس».
وفي السنة الماضية، كان الراحل قد كشف لمتابعيه أنه مصاب بالسرطان، ثم ظهر في صور وقد فقد شعره من جراء الخضوع للعلاج.
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