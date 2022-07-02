شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» لـ اليوم: لا حالات لـ«جدري القردة» بين الحجيج حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة لـ«اليوم»، التكامل مع وزارة الصحة، والتنسيق سنويًا مع منظمة الصحة العالمية، والمنظمات العالمية، قبيل قدوم الحجيج إلى مكة والمشاعر المقدسة؛ لاتباع الإجراءات الصحية والالتزام بأخذ اللقاحات مبكرًا.

التاريخ المرضي

وأشار إلى التعامل مع الأوبئة والأمراض، من خلال معرفة الحالة الصحية للحاج قبل وصوله، وتاريخه المرضي كاملًا، واتباع الإجراءات اللازمة لذلك، مؤكدةً الاستعداد لـ«جدري القردة»، بالتعاون مع الجهات المختصة، من خلال معرفة الحالة المرضية للحجاج، وفي حال وجود أي حالة، يتم التعامل معها مبكرًا، قبل قدومها إلى المملكة.

خدمات الإعاشة وفيما يتعلق بالإعاشة، بيّنت الوزارة أن كل خدمات الإعاشة تخضع للرقابة من جهة الاختصاص، وسيتم تقديم وجبات اعتيادية، وقوائم طعام متنوعة حسب التوصيف في حزم الباقات المختارة من قبل الحاج، إلى جانب وجبات ذات قيمة غذائية تتناسب مع الاحتياج الغذائي لضيوف الرحمن؛ وذلك لتحقيق أعلى درجات الرضا لضيف الرحمن.

وكشفت الوزارة عن تصريحها لأكثر من 160 شركة حجاج الداخل في حج هذا العام، من خلال 3 باقات وضعتها، تتمثل في باقة أبراج منى، وباقة الضيافة 1، وباقة الضيافة 2، مبينةً أن إتاحة التقديم عبر تطبيق «اعتمرنا» هذا العام، سمح للحجاج من داخل المملكة التقديم للحج عبر منصتين إلكترونيتين.

تنسيق سنوي مع «الصحة العالمية» قبيل قدوم الحجيج

معرفة التاريخ المرضي للحجاج قبل وصولهم

تقديم وجبات تتناسب مع الاحتياج الغذائي لضيوف الرحمن

خضوع كل خدمات الإعاشة للرقابة من جهة الاختصاص