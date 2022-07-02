شكرا لقرائتكم خبر عن .. وكشف حقيقة تصنيع وإنتاج المخدرات ضمن «الرعاية خلال الأزمات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف المعرض التوعوي، الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمحافظة حفر الباطن، تحت شعار «الرعاية خلال الأزمات»، التعريف بأضرار المواد المخدرة، ومكوناتها، وتأثيراتها الخطيرة، وكشف حقيقة تصنيع وإنتاج تلك المواد، إلى جانب تقديم استشارات حول كيفية الحصول على العلاج والتعامل السليم مع المتعاطي والتعرف على العلامات الدالة على ذلك.

وتخلل المعرض، الذي أُقيم في أحد المراكز التجارية، على مدار 3 أيام، توزيع العديد من المنشورات والمطويات التوعوية والتثقيفية عن المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع، وتوعية رواد المعرض والأطفال المشاركين، عبر الرسومات التشكيلية، وشمل المعرض كذلك عدة أركان لكل من الصحة النفسية والثقافة والفنون وجمعية «تعافي» ووزارة الرياضة.