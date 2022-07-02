شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الشيخ الثبيتي إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله، «عبدالإله»، ابن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، وتمت الصلاة عليه، أمس الأول، في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله»، بالخبر.

”الخليج 365” التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي في الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».