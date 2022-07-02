اخبار السعوديه

ابن الشيخ الثبيتي إلى رحمة الله

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الشيخ الثبيتي إلى رحمة الله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقل إلى رحمة الله، «عبدالإله»، ابن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، وتمت الصلاة عليه، أمس الأول، في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله»، بالخبر.

”الخليج 365” التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص التعازي في الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا