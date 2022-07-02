شكرا لقرائتكم خبر عن مجسم ونافورة مضيئة ضمن تطوير «المسند الأحسائي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد أمين الأحساء م. عصام الملا، توقيع عقود مقاولي تنفيذ مشروع تطوير ميدان «المسند الأحسائي»، الواقع على امتداد محور طريق الملك عبدالله شمال مدينة المبرز، بمساحة 5100 متر مربع.

ويتضمن المشروع إنشاء مجسم من أعلى مجسمات الميادين ارتفاعا بالمملكة، ويحتوي على رصيف حجري من الحجر الطبيعي ونافورة مضيئة، ويتوسطه مجسم أحرف المسند الأحسائي «اللغه الرسمية لسكاني المنطقة قبل 3000 سنة قبل الميلاد»، بعدد 16 طابقا، وارتفاع 38 مترا.