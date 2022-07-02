شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على مغاسل الملابس بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الخدمات ببلدية محافظة النعيرية، جولاتها الرقابية على عدد من المنشآت، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الصحية كافة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على مغاسل الملابس بالمحافظة، للتأكد من مستوى النظافة وصلاحية المواد المستخدمة، وتوافر التراخيص النظامية، وذلك ضمن استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كان رئيس البلدية م. محمد اليامي، قد نفذ جولة ميدانية رافقه فيها رؤساء الأقسام المختصة، للوقوف على أعمال عدد من المشاريع القائمة، التي تنفذها البلدية، لمتابعة سير الأعمال ونسب الإنجاز بها.

واستكمل قسم الحدائق والتجميل أعمال زراعة الأشجار بالشوارع الرئيسية والداخلية للمحافظة، ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، وأنسنة المدن، تحقيقا لبرنامج جودة الحياة ورؤية المملكة 2030.