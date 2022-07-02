شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 8 جهات في الشرقية.. تعريف 2500 مستفيد بكيفية التعرف على المدمنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت فعاليات «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2022م»، التي أقامتها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع عدة جهات حكومية وأهلية، تحت شعار «الرعاية خلال الأزمات»، تعريف عدد من الشباب والشابات بطرق المروجين، وتحصينهم ضد هذه المحاولات التي تستهدفهم.

التدخل المبكر

واستقطبت الفعاليات، التي اختتمت مساء الثلاثاء الماضي، بمحافظة القطيف، مختلف الأعمار من الجنسين، على مدى 3 أيام متواصلة، وشهدت الفعاليات العديد من البرامج التوعوية عن خطر المخدرات، وأضرارها، وكيفية التعرف على أعراض الإدمان لدى متعاطي المخدرات، وفائدة التدخل المبكر لمعالجة المتعاطي.

أركان توعوية

وأشار أحد المنظمين بالفعالية محمد التركي إلى مشاركة 8 جهات حكومية وأهلية، في الفعالية، وأن الفعالية شهدت 13 ركنًا، منها ما هو توعوي، وآخر تثقيفي وفني، مؤكدًا أن الفعاليات المتعددة لاقت تفاعلًا واستحسانًا من الزائرين.

مطويات ولوحات

وقال التركي: إن الفعالية شهدت حضور أكثر من 2500 زائر، على مدى 3 أيام، وقدمت خلال الفعاليات المواد التثقيفية كالمطويات والملصقات واللوحات التثقيفية والعروض المرئية، التي تستهدف رفع مستوى الوعي الاجتماعي بأضرار المخدرات، وتأثيراتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، وتأكيد علاقة إدمان المخدرات بتدهور الصحة.

تحقيق الهدف

وكشف عن نيّة أغلب الجهات المشاركة، إضافة لجهات أخرى، إقامة فعاليات مماثلة وبشكلٍ أكبر بعد عودة المدارس؛ ليستفيد منها الطلاب من الجنسين، وذلك بهدف تحقيق الهدف المنشود.

افتتاح الفعالية

يذكر أن الفعالية افتتحها محافظ القطيف إبراهيم الخريف ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء حمد العماري ومسؤولو القطاعات الأمنية والخدمية وجمع غفير من الأهالي.

التوعية بفائدة التدخل المبكر لمعالجة المتعاطي