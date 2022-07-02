شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين المشهد الحضري.. إزالة 8 أحواش عشوائية بمدخل صفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت بلدية صفوى، أعمال ردم وتسوية أراض وساحات بمساحة 178 ألف متر مربع، في مدخل صفوى ورأس تنورة، إضافة إلى إزالة 8 أحواش عشوائية مخالفة للأنظمة من مدخل صفوى الجنوبي، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

على جانب آخر، دعت بلدية محافظة القطيف، السكان، للمشاركة في المحافظة على نظافة المدينة، وضرورة إخراج نفايات المنازل من الساعة 7 حتى 10 مساء، ليتسنى لمتعهد النظافة رفعها وفق الخطة الزمنية لجميع الأحياء السكنية، لتتلاشى ظاهرة تراكم وتكدس النفايات في الحاويات والطرقات داخل الأحياء السكنية.