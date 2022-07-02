شكرا لقرائتكم خبر عن رصد عدد من المباني المهجورة وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت لجنة مراقبة المباني، ممثلة في بلدية وسط الدمام، والدفاع المدني، وشعبة الأمن الوقائي بشرطة الدمام، وشركة الاتصالات السعودية ، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، ووزارة المالية، عددًا من المباني المهجورة والآيلة للسقوط، التي تشكل خطرًا على المارة والمجاورين.

من ناحية أخرى، زرعت بلدية وسط الدمام 329 شجرة، و15340 زهرة، ضمن أعمالها الميدانية لمتابعة وصيانة الحدائق والمرافق البلدية، خلال الأسبوع الماضي، إضافةً إلى قص 225.500م2 من المسطحات والمغطيات، وصيانة 2500م من شبكات الري، و53 من الألعاب والأسوار والمضخات، ومتابعة وإغلاق 14 بلاغا.