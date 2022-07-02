شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي للحجاج: استشعروا عظمة العبادة والتزموا بالضوابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، إلى استثمار وقتهم في أيام الحج المعدودة في الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله جل جلاله.

وحث سماحته، في كلمة له، ضيوف الرحمن على استشعار عظمة العبادة، فالحج شعيرة من شعائر الإسلام العظمى، وأن يكون كل ما يقومون به من مناسك وأعمال في المشاعر المقدسة، ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن هذه الأيام هي أيام غفران ورحمة، ويجب ألا تضيع سدى.

وحذر من الوقوع فيما يفسد الحج من اللغو والرفث والمعاصي والمنكرات من الأقوال والأفعال، وطالب كل الحجاج بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات التي وضعتها سلطات الحج للتيسير على ضيوف الرحمن وتسهيل أداء المناسك في أمن وسلامة.

وأضاف: لا يجوز شرعا لأي حاج أن يضر نفسه أو يسعى لإيصال الضرر إلى الآخرين، محذرا من استغلال المناسك في إحداث الفوضى أو إيذاء الحجاج أو تعمد التدافع، أو رفع الشعارات السياسية والحزبية والنعرات القومية والتعصبات المذهبية.