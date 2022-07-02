شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 13 دليلا توعويا بـ14 لغة لتسهيل رحلة الحاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة مبادرة توعوية نوعية، تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم، تحتوي على 13 دليلا تفصيليا يتناول الموضوعات التي تهم الحجاج، بأسلوب سهل ومبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك، وذلك ضمن جهودها الاتصالية والتوعوية، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف.

وتأتي هذه الأدلة التوعوية متوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانية بطمأنينة ويسر، عبر الإجابة عن كافة تساؤلاتهم من خلال لغات متعددة تتجاوز 14 لغة عالمية.

وتتضمن الأدلة، التي يصل عدد ترجماتها إلى 182 دليلا، كافة المعلومات والتوجيهات الشرعية والصحية والإجرائية والتنظيمية، بلغة مبسطة وصور ورسومات تفصيلية، لتسهيل قراءتها والاحتفاظ بها.