شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 344 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل 344.881 حاجًا، من جنسيات متنوعة، إلى المدينة المنورة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية؛ لأداء فريضة حج هذا العام، وذلك حسبما كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة.

وأوضحت الإحصائية أن 278.751 حاجًا وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 49.806 حجاج، واستقبل مركز حجاج البر 16.162 حاجًا.

وبيّنت أن 265.130 حاجًا غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة.