شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مبادرات تطوعية لـ«تقني مكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، عددا من برامج ومبادرات التعاون المشترك، للإسهام في العمل التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن، وبناء قدرات العمل التطوعي، وإنماء روح الوطنية والاعتزاز بشرف خدمة ضيوف الرحمن.

وتضمنت هذه البرامج عددا من المبادرات، ومنها مبادرة «استعد»، لإدارة الحشود، ومبادرة الصيانة التطوعية للمركبات على الطرقات، ومبادرة «آمن»، لمساندة فرق التفتيش للمخيمات، ومبادرة «إرشاد»، لتقديم الدعم التقني والمهني، وأخيرا مبادرة «الباحث التقني».

وبدأت تنفيذ الإدارة برامجها المهنية والتقنية، التي وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د. أحمد الفهيد بمشاركتها، لتعزز من مفهوم التقنية في خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن في موسم الحج.

وأشار مدير عام التدريب التقني والمهني بمكة مرعي القرني إلى إقامة فعاليات المعسكر الكشفي التقني بمقر كلية السياحة والفندقة بالطائف لمدة ثلاثة أيام بهدف تهيئة 150 جوالا وكشافا تقنيا، يمثلون 17 منشأة تدريبية.