شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 120 ألف خيمة في المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكلت أمانة العاصمة المقدسة عددا من الفرق الميدانية الخاصة بالإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات بالمشاعر المقدسة، ووزعت الفرق لإجراء أعمال المكافحة كافة ورش المبيدات؛ لتهيئتها وضمان جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن.

وشهدت أعمال المكافحة رش أكثر من 120 ألف خيمة، وأكثر من 250 مقرا حكوميا، وجميع مجمعات دورات المياه الموجودة في المشاعر المقدسة، إضافة إلى رش الصناديق الضاغطة البالغ عددها 1379.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات م. محمد باحارث، أن ذلك يأتي ضمن خطة الأمانة التشغيلية لموسم حج 1443هـ، وفي إطار الاستعداد لتهيئة المشاعر المقدسة قبل وصول الحجاج لها، والاطمئنان على سير الخدمات المختلفة وفق الخطط الموضوعة.

ولفت إلى أن القوى البشرية العاملة تتجاوز 700 فني وعامل مكافحة، وأكثر من 600 من الأجهزة المطورة وسيارات الرش الفراغي والميكروجين، وأجهزة الضبابات والرذاذ، والأجهزة الأسطوانية.