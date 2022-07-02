شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس الركاب وتأخر الرحلات بمطار الملك خالد في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مطار الملك خالد الدولي، أن فريق الدعم باشر ملاحظات المسافرين، والعمل على حل المشكلة، وذلك بعدما اشتكى عدد من المسافرين من تكدس الركاب في مداخل صالات المغادرة الدولية.

وأوضحوا أن بعض موظفي الخدمات الأرضية، اضطروا إلى الخروج لخارج الصالات؛ للبحث عن الركاب بأسمائهم، فيما شهدت كاونترات تصعيد الركاب تكدسات كذلك.

وبث ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر تكدس الركاب أمام بوابات المغادرة بالمطار، مؤكدين أن رحلاتهم تأخرت لعدة ساعات.

من جهته، علق عضو جمعية الاقتصاد السعودية عثمان العثيم أنه يحق لكل مسافر أن يرفع شكوى وفقاً للقنوات المتوافرة في هيئة الطيران المدني، التي تشمل قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطارات عن طريق مركز الاتصال الموحد، وخدمة «واتس آب»، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، حيث تتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات على مدار الساعة.