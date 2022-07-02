شكرا لقرائتكم خبر عن «الالتزام البيئي»: انتهاء مهلة تسليم الخطط التصحيحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن أمس هو نهاية مهلة تمديد فرصة تسليم الخطط التصحيحية للمنشآت التنموية التي يرتبط نشاطها بالأثر البيئي التي امتدت لـ9 أشهر، وذلك منذ صدور المرسوم الملكي القاضي بتمديد المهلة لتقديم الخطط التصحيحية، الذي جسّد فرصة كبيرة للمنشآت كافة لتقديم خططهم تجاه الإجراءات التصحيحية لأنشطتهم، بما يتوافق مع أحكام نظام البيئة في المملكة وما صدر عن النظام من لوائح تنفيذية.

وبين المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري، أن هذه المهلة منحت الوقت الكافي للمنشآت كافة لتقديم الخطط التصحيحية للوصول إلى الالتزام البيئي المنشود، عادًّا إياها خطوة مهمة في سبيل استكمال جميع الإجراءات المتوافقة مع نظام البيئة واللوائح التنفيذية والمستهدفات المستقبلية المتصلة بالعمل البيئي والتنموي في المملكة.

ولفت إلى أن الخطط التي تسلمها المركز ستوفر خلال هذه المُهلة خارطة طريق يمكن معها البدء بالتصحيح الفعلي لحالات عدم الالتزام البيئي، ويعكس اللوائح التنفيذية المنظمة لجميع هذه الأنشطة، كما يعين المركز على القيام بأدواره الرقابية على الالتزام البيئي، ويعزز فرص المركز في تأدية مهامه الإرشادية مستقبلًا.