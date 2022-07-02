شكرا لقرائتكم خبر عن «اعتماد» عضوا باتفاقية واشنطن لبرامج الهندسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، على عضوية اتفاقية واشنطن «Washington Accord»، وهي اتفاقية بين الجهات المسؤولة عن الاعتماد أو الاعتراف بشهادات الهندسة في التعليم العالي بضوابط تمثل الحد الأدنى من الامتثال لمواصفات الخريجين، لتعزيز التعليم المبني على المخرجات.

وتهدف العضوية إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجالات الهندسة في أنحاء العالم، كما تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن توطين أفضل الممارسات الدولية في مجال اعتماد برامج الهندسة، مما يعزز مكانة الهيئة بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الهندسة في التعليم العالي محليا وعالميا.