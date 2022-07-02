شكرا لقرائتكم خبر عن طرح «الطيف الترددي» لمرئيات العموم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم آرائهم حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي لخدمة علوم الفضاء والفلك الراديوي والأرصاد.

ويأتي نشر هذه التنظيمات استئنافا لجهود الهيئة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للطيف الترددي «2020 - 2025»، وتمكين الاستخدامات المختلفة للطيف الترددي من خلال مبادرة تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية، بهدف تمكين قطاع الفضاء والأرصاد بالمملكة، وتنظيم استخدام الطيف الترددي بما يحقق الاستخدام الأمثل له.

وتتضمن التنظيمات تحديد الترددات لخدمات علوم الأرصاد الجوية والفلك الراديوية، واستكشاف الأرض الساتلي والاستشعار عن بُعد وأبحاث الفضاء، وفقا للوائح الراديو الدولية، كما تتضمن تنظيم استخدام هذه الترددات والشروط الفنية لاستخدامها.