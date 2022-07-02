شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يدشن 8 مراكز جديدة للرعاية الأولية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الصحة فهد الجلاجل، 8 مراكز جديدة للرعاية الصحية الأولية في محافظة جدة، شملت مركز صحي طيبة الجنوب والأجاويد والواحة والشرفية والبوادي 1، إضافة إلى مركز صحي الصالحية والفردوس والصواري.

وأعرب عن سعادته واعتزازه بتدشين هذه المراكز، التي سيكون لها الأثر الكبير في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمحافظة جدة، مثمنا ما تحظى به منظومة الصحة من دعم واهتمام كبيرين من لدن القيادة الحكيمة «أيدها الله».

ولفت إلى أن الصحة نفذت العديد من البرامج الخدمية والمبادرات النوعية، والتي كان لها الأثر الملموس في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء في المرافق الصحية وتحسين الحصول على الخدمات الصحية وطريقة تقديم الرعاية الصحية للمرضى، وكذلك توفير رعاية صحية متكاملة ترتقي لأرفع المعايير الدولية.