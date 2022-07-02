مبادرة “طريق مكة” تستمر بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في ماليزيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تستمر مبادرة طريق مكة أعمالها في صالة المبادرة بمطار كوالالمبور الدولي ، لخدمة ضيوف الرحمن بمملكة ماليزيا، وذلك من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1443 هـ.
وقدم المستفيدون من مبادرة طريق مكة في مطار كوالالمبور شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمانه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، التي تسهل وتيسر أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة، مشيدين بدور المملكة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما يجدونه من خدمات وتسهيلات على أعلى المستويات، وأكد الحجاج الماليزيون أن تنفيذ المبادرة يعد عملاً مميزًا في سرعة التعامل معهم، وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم .
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