الكشف عن تفاصيل عقد تجديد اللاعب “محمد صلاح” مع ناديه ليفربول .. الراتب والمدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت تقارير صحافية عن تفاصيل العقد الجديد للدولي المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول، والتي تؤكد أن قائد المنتخب المصري سيتقاضى الراتب الأعلى في تاريخ النادي الإنجليزي.
وأعلن ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الجمعة، أن المهاجم اللاعب مدد عقده لفترة طويلة مع النادي.
وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية: العقد الجديد سيبقي صلاح في “آنفيلد” حتى 2025، هذا العقد جعل من راتبه الراتب الأعلى في تاريخ ليفربول.
ونقل موقع النادي عن صلاح قوله في بيان: السعادة لا تسعني وأتطلع للفوز بمزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع، استغرق الأمر بعض الوقت للتجديد لكننا أنهينا كافة الأمور وسنركز على الاستحقاقات المقبلة
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