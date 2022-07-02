سمكة قرش تهاجم امرأة في الغردقة المصرية وتصيبها بجروح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

هاجمت سمكة قرش سائحة أجنبية قبالة منتجع الغردقة المصري، ما أسفر عن إصابتها بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى

ووفق ما نقلته وكالة “نوفوستي” عن القنصلية الروسية في الغردقة، “تعرضت السائحة لهجوم من سمكة قرش في منطقة سهل حشيش، وعضت سمكة القرش ذراع وساق المرأة”. وأكدت القنصلية أن المرأة ليست من مواطني روسيا

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الضحية مواطنة نمساوية. وعلى خلفية الحادث، تم منع السباحة والغوص وصيد الأسماك في منطقة الحادثة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الجمعة

وفي ديسمبر، هاجمت سمكة قرش راكب أمواج في مدينة مورو باي بكاليفورنيا، وتم العثور على جثة الرجل على الشاطئ