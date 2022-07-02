محمد بن مسعود - الدمام - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي يوم الجمعة إن زلزالا بقوة ست درجات هز جنوب إيران. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – زلزال بقوة 6 درجات يهز جنوب إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.