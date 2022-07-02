وفاة جاك بيريز «الأب الروحي» للتصوير الفوتوغرافي في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - تُوفي المصوّر التونسي المعروف عالميًا جاك بيريز الذي يُعد «الأب الروحي» للتصوير الفوتوغرافي في تونس، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 89 عامًا، وفق ما أفاد مقرّبون منه.
أطلق وزير الثقافة الفرنسي السابق فريديريك ميتران على جاك بيريز لقب «دواسنو التونسي»، وكان معروفًا بصوره التي توضح التنوع والثراء الثقافي في تونس. وُلد جاك بيريز في المدينة القديمة بالعاصمة تونس، حيث أمضى حياته، وبدأ ممارسة التصوير الفوتوغرافي في بدايات شبابه.
بعد 15 عامًا من ممارسة التصوير إلى جانب وظيفته الأساسية في التدريس، كلفه ناشر تونسي كبير وضع كتاب مصوّر عن قرية سيدي بوسعيد السياحية الواقعة على هضبة في الضواحي الشمالية للعاصمة، وكان ذلك حدثًا أطلق مسيرته الاحترافية في التصوير. وقال على هامش أحد معارضه في أكتوبر الماضي: «لم يعلمني أحد كيف ألتقط الصور، فلا حاجة لذلك. الفضل للعين. ويحلو لي أن أستعرض المشهد كاملاً بـ360 درجة وأُظهر ما رأيته. ولم أشعر بانجذاب إلى المجال، فقد حدث الأمر بالفطرة».
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