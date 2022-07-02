وفاة جاك بيريز «الأب الروحي» للتصوير الفوتوغرافي في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - تُوفي‭ ‬المصوّر‭ ‬التونسي‭ ‬المعروف‭ ‬عالميًا‭ ‬جاك‭ ‬بيريز‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬‮«‬الأب‭ ‬الروحي‮»‬‭ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬في‭ ‬تونس،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬89‭ ‬عامًا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مقرّبون‭ ‬منه‭.‬

أطلق‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬فريديريك‭ ‬ميتران‭ ‬على‭ ‬جاك‭ ‬بيريز‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬دواسنو‭ ‬التونسي‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬معروفًا‭ ‬بصوره‭ ‬التي‭ ‬توضح‭ ‬التنوع‭ ‬والثراء‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬تونس‭. ‬وُلد‭ ‬جاك‭ ‬بيريز‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬القديمة‭ ‬بالعاصمة‭ ‬تونس،‭ ‬حيث‭ ‬أمضى‭ ‬حياته،‭ ‬وبدأ‭ ‬ممارسة‭ ‬التصوير‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬في‭ ‬بدايات‭ ‬شبابه‭.‬

بعد‭ ‬15‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬التصوير‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬وظيفته‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬التدريس،‭ ‬كلفه‭ ‬ناشر‭ ‬تونسي‭ ‬كبير‭ ‬وضع‭ ‬كتاب‭ ‬مصوّر‭ ‬عن‭ ‬قرية‭ ‬سيدي‭ ‬بوسعيد‭ ‬السياحية‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬هضبة‭ ‬في‭ ‬الضواحي‭ ‬الشمالية‭ ‬للعاصمة،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬حدثًا‭ ‬أطلق‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬التصوير‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬أحد‭ ‬معارضه‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يعلمني‭ ‬أحد‭ ‬كيف‭ ‬ألتقط‭ ‬الصور،‭ ‬فلا‭ ‬حاجة‭ ‬لذلك‭. ‬الفضل‭ ‬للعين‭. ‬ويحلو‭ ‬لي‭ ‬أن‭ ‬أستعرض‭ ‬المشهد‭ ‬كاملاً‭ ‬بـ360‭ ‬درجة‭ ‬وأُظهر‭ ‬ما‭ ‬رأيته‭. ‬ولم‭ ‬أشعر‭ ‬بانجذاب‭ ‬إلى‭ ‬المجال،‭ ‬فقد‭ ‬حدث‭ ‬الأمر‭ ‬بالفطرة‮»‬‭.‬