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ديزني تُطلق أول سفينة سياحية.. تسع 4 آلاف راكب

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬ديزني‭ ‬بوب‭ ‬تشبيك‭ ‬انطلاق‭ ‬أول‭ ‬سفينة‭ ‬سياحية‭ ‬جديدة‭ ‬للشركة‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬تتويجًا‭ ‬لأول‭ ‬مشروع‭ ‬قدّمه‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬السابق‭ ‬للمتنزهات‭ ‬الترفيهية‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركة،‭ ‬حسبما‭ ‬نشر‭ ‬موقع‭ ‬رويترز‭. ‬ويُعد‭ ‬إطلاق‭ ‬Disney Wish‭ ‬التي‭ ‬تسع‭ ‬4000‭ ‬راكب‭ ‬نقطة‭ ‬مضيئة‭ ‬لتشابيك‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لديزني‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2020،‭ ‬قبل‭ ‬تمديد‭ ‬عقده‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬

استغرق‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬لبناء‭ ‬Disney Wish‭ ‬التي‭ ‬تزن‭ ‬144‭ ‬ألف‭ ‬طن،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أبلغ‭ ‬به‭ ‬تشابيك‭ ‬الحضور‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬الإطلاق‭ ‬الذي‭ ‬تضمّن‭ ‬ألعابًا‭ ‬نارية‭ ‬وظهور‭ ‬ميكي‭ ‬وميني‭ ‬ماوس‭ ‬وآنت‭ ‬مان‭ ‬وتشوباكا،‭ ‬وشخصيات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬عالم‭ ‬ديزني‭ ‬الواسع‭.‬

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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