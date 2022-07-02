ديزني تُطلق أول سفينة سياحية.. تسع 4 آلاف راكب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة ديزني بوب تشبيك انطلاق أول سفينة سياحية جديدة للشركة في عشر سنوات، تتويجًا لأول مشروع قدّمه المدير التنفيذي السابق للمتنزهات الترفيهية لمجلس إدارة الشركة، حسبما نشر موقع رويترز. ويُعد إطلاق Disney Wish التي تسع 4000 راكب نقطة مضيئة لتشابيك الذي أصبح الرئيس التنفيذي لديزني في فبراير 2020، قبل تمديد عقده لثلاث سنوات.
استغرق الأمر أكثر من ست سنوات لبناء Disney Wish التي تزن 144 ألف طن، بحسب ما أبلغ به تشابيك الحضور في حفل الإطلاق الذي تضمّن ألعابًا نارية وظهور ميكي وميني ماوس وآنت مان وتشوباكا، وشخصيات أخرى من عالم ديزني الواسع.
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