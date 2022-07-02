الصين تحوّل فضاءات الجسور إلى حدائق رياضية

محمد بن مسعود - الدمام - قامت‭ ‬مدينة‭ ‬هوايان‭ ‬التابعة‭ ‬لمقاطعة‭ ‬جيانغسو‭ ‬شرقي‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتحويل‭ ‬الفضاءات‭ ‬الفارغة‭ ‬تحت‭ ‬الجسور‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬إلى‭ ‬حدائق‭ ‬رياضية؛‭ ‬لتسهيل‭ ‬ممارسة‭ ‬السكان‭ ‬الرياضة‭ ‬البدنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬صحتهم‭ ‬ورفاهيتهم‭.‬ وتُعد‭ ‬عادة‭ ‬الفضاءات‭ ‬الفارغة‭ ‬تحت‭ ‬الجسور‭ ‬أراضي‭ ‬غير‭ ‬صالحة‭ ‬لأي‭ ‬نشط،‭ ‬ما‭ ‬عدا‭ ‬لغرس‭ ‬نباتات‭ ‬الزينة‭.‬ وشهدت‭ ‬حدائق‭ ‬هوايان‭ ‬الرياضية‭ ‬المقامة‭ ‬تحت‭ ‬الجسور‭ ‬توافد‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬الذين‭ ‬يتجاوز‭ ‬عددهم‭ ‬5‭ ‬ملايين،‭ ‬للاستجمام‭ ‬وممارسة‭ ‬الرياضة‭.‬

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