فنان يستعيد غيتاره المسروق منذ 46 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فنان موسيقي في استعادة غيتاره المسروق منذ 46 عامًا. ولم يشذّ عازف الروك الكندي راندي باكمان عن قول أبي تمّام إن الحب ليس «إلا للحبيب الأول»، إذ استعاد الجمعة في اليابان غيتاره المفضّل الذي سُرق منه قبل تلك المدة الطويلة.
وسافر الموسيقي مع فرقته «ذي غيس هو» صاحبة أغنية «أميركان وومن» (1970) إلى طوكيو، إذ كان اللقاء المؤثر بينه وبين الآلة العزيزة على قلبه من نوع «غريتش» التي سُرقت منه في فندق بمدينة تورونتو (في شرق كندا) عام 1976.
وقال الموسيقي البالغ 78 عامًا: «لقد كنت حزينًا جدًا». وأضاف: «استخدمت هذا الغيتار في تأليف عدد من الأغنيات التي بيعت ملايين النسخ منها، كان بمنزلة غيتاري السحري، وعندما اختفى فجأة، غاب السحر».
وبفضل أحد المعجبين، تمكّن باكمان من العثور على غيتاره، إذ انبرى مواطنه ويليام لونغ لمراجعة مئات الصور على الإنترنت، إلى أن توصّل بعام 2020 إلى رصد الآلة في إحداها.
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