فنان يستعيد غيتاره المسروق منذ 46 عامًا

محمد بن مسعود - الدمام - نجح‭ ‬فنان‭ ‬موسيقي‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬غيتاره‭ ‬المسروق‭ ‬منذ‭ ‬46‭ ‬عامًا‭. ‬ولم‭ ‬يشذّ‭ ‬عازف‭ ‬الروك‭ ‬الكندي‭ ‬راندي‭ ‬باكمان‭ ‬عن‭ ‬قول‭ ‬أبي‭ ‬تمّام‭ ‬إن‭ ‬الحب‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬إلا‭ ‬للحبيب‭ ‬الأول‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬استعاد‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬غيتاره‭ ‬المفضّل‭ ‬الذي‭ ‬سُرق‭ ‬منه‭ ‬قبل‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬الطويلة‭.‬

وسافر‭ ‬الموسيقي‭ ‬مع‭ ‬فرقته‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬غيس‭ ‬هو‮»‬‭ ‬صاحبة‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬أميركان‭ ‬وومن‮»‬‭ (‬1970‭) ‬إلى‭ ‬طوكيو،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬اللقاء‭ ‬المؤثر‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الآلة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلبه‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬غريتش‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سُرقت‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬بمدينة‭ ‬تورونتو‭ (‬في‭ ‬شرق‭ ‬كندا‭) ‬عام‭ ‬1976‭.‬

وقال‭ ‬الموسيقي‭ ‬البالغ‭ ‬78‭ ‬عامًا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬كنت‭ ‬حزينًا‭ ‬جدًا‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬استخدمت‭ ‬هذا‭ ‬الغيتار‭ ‬في‭ ‬تأليف‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأغنيات‭ ‬التي‭ ‬بيعت‭ ‬ملايين‭ ‬النسخ‭ ‬منها،‭ ‬كان‭ ‬بمنزلة‭ ‬غيتاري‭ ‬السحري،‭ ‬وعندما‭ ‬اختفى‭ ‬فجأة،‭ ‬غاب‭ ‬السحر‮»‬‭.‬

وبفضل‭ ‬أحد‭ ‬المعجبين،‭ ‬تمكّن‭ ‬باكمان‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬غيتاره،‭ ‬إذ‭ ‬انبرى‭ ‬مواطنه‭ ‬ويليام‭ ‬لونغ‭ ‬لمراجعة‭ ‬مئات‭ ‬الصور‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توصّل‭ ‬بعام‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬رصد‭ ‬الآلة‭ ‬في‭ ‬إحداها‭.‬