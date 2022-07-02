‬‬كاميرون‭ ‬دياز‭ ‬تقرر ‬العودة‭ ‬للتمثيل‭

محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت الممثلة كاميرون دياز قرار العودة للتمثيل من جديد، وذلك بعد اعتزالها منذ فترة، إذ فاجأت الجميع مؤخرًا بهذا الخبر، بعد إقناع من قبل الممثل الحائز على الأوسكار جيمي فوكس، إذ أكد الأخير أن محاولات إقناعها نجحت أخيرًا، بعد مكالمة هاتفية طويلة جمعت الثنائي، أخبرها فيها برغبته أن تكون البطلة أمامه في عمل سيُعرض على إحدى المنصّات.
وأكد تقرير موقع فاريتي أن كاميرون دياز متحمّسة للغاية من أجل العودة من جديد للعمل عقب فترة طويلة من الابتعاد والانعزال، إذ كان آخر أعمالها في عام 2014 بصحبة جيمي فوكس أيضًا.
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