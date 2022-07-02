‬‬كاميرون‭ ‬دياز‭ ‬تقرر ‬العودة‭ ‬للتمثيل‭

محمد بن مسعود - الدمام - اتخذت‭ ‬الممثلة‭ ‬كاميرون‭ ‬دياز‭ ‬قرار‭ ‬العودة‭ ‬للتمثيل‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اعتزالها‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬إذ‭ ‬فاجأت‭ ‬الجميع‭ ‬مؤخرًا‭ ‬بهذا‭ ‬الخبر،‭ ‬بعد‭ ‬إقناع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الممثل‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬الأوسكار‭ ‬جيمي‭ ‬فوكس،‭ ‬إذ‭ ‬أكد‭ ‬الأخير‭ ‬أن‭ ‬محاولات‭ ‬إقناعها‭ ‬نجحت‭ ‬أخيرًا،‭ ‬بعد‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬طويلة‭ ‬جمعت‭ ‬الثنائي،‭ ‬أخبرها‭ ‬فيها‭ ‬برغبته‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البطلة‭ ‬أمامه‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬سيُعرض‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬المنصّات‭.‬

وأكد‭ ‬تقرير‭ ‬موقع‭ ‬فاريتي‭ ‬أن‭ ‬كاميرون‭ ‬دياز‭ ‬متحمّسة‭ ‬للغاية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬للعمل‭ ‬عقب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الابتعاد‭ ‬والانعزال،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬آخر‭ ‬أعمالها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بصحبة‭ ‬جيمي‭ ‬فوكس‭ ‬أيضًا‭.‬