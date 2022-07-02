عوالق ترابية تحد الرؤية في جازان ونجران

محمد بن مسعود - الدمام -
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة نجران لاستمرار العوالق الترابية، ما يؤثر على مستويات الرؤية الأفقية.
وأوضح أن المن المتأثرة بالتنبيه المذكور هي كل من: الخرخير، وبدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، وونجران، ويدمة.
وتستمر حالة التنبيه حتى الساعة الواحدة من صباح غد السبت.
كما تتأثر منطقة جازان بـ العوالق الترابية وتدني مستويات الرؤية الأفقية على عدد من المدن.
وتتأثر بالعوالق الترابية كل من: أبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وجازان، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان.
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كما تستمر حالة العوالق الترابية حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.
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