محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضحت وزارة التجارة، الاشتراطات اللازمة لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية، وكيفية القيام بذلك في خطوات سهلة. وبيّنت الوزارة، أنه يمكن مزاولة النشاط إلكترونياً بتقديم طلب إصدار السجل التجاري، وبعدها يتم اختيار مسمى النشاط المراد مزاولته بشكل دقيق. ولفتت إلى أنه يُجرى بعد ذلك الضغط على “إضافة بيانات التجارة الإلكترونية”، حيث لا يتطلب ذكرها في خانة “النشاط”. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة”: 3 اشتراطات لممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.