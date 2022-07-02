محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 5412، أظهرت تسجيل 1471 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 1755 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 611764.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 14070 حالة، منها 52 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و10 حالات تحت العناية.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 1471 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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