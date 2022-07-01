شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر السعودي يطلق خدمة الإسعاف الجوي بالشراكة مع "شركة الطائرات المروحية"" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحضور وزير الصحة المهندس / فهد الجلاجل وقعت هيئة الهلال الأحمر السعودي وشركة الطائرات المروحية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة،اتفاقية إطلاق خدمة الإسعاف الجوي السعودي في المملكة وذلك في إطار جهود رفع جودة وكفاءة الخدمات الإسعافية بما يساهم في سرعة إنقاذ الأرواح وتخفيف الآلام والمعاناة.

وقام بتوقيع الاتفاقية ممثّلاً من جانب هيئة الهلال الأحمر السعودي رئيس الهيئة الدكتور/ جلال بن محمد العويسى، والرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحيةالكابتن/ أرنولد مارتينز

وتأتي هذه الاتفاقية إيماناً من الهيئة بأهمية دور الإسعاف الجوي في سرعة الاستجابة لإنقاذ حياة المصابين لاسيما في الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية التي يكون عامل سرعة مباشرة البلاغ أمراً حاسماً في عملية تقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة أو في المواقع الذي يصعب وصول سيارات الإسعاف إليها.

ونصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي على مدار الساعة لنقل مصابي حوادث الطرق السريعة ونقل الحالات الحرجة بين المستشفيات، حيث وتضمنت الاتفاقية تنفيذ الخدمة في مرحلتها الأولى في منطقة الرياض، ويتوقع توسعها لتغطي بقية مناطق المملكة تدريجياً على عدة مراحل للمشروع.

كما نصت الاتفاقية على توفير طائرات الإسعاف الجوي بالتعاون مع شركة الطائرات المروحية للاستجابة للحالات الحرجة في منطقة المشاعر المقدسة ضمن الخدمات المسخرة من قبل الهيئة لضيوف الرحمن لموسم الحج لعام 1443هـ.

من جهته ذكر د. العويسى أن هذه الاتفاقية تأتي حرصاً من الهيئة لتطوير أسطولها وخدماتها الطبية الطارئة والارتقاء بها على مختلف الأصعدة، وتوفير كل السبل التي من شأنها مساعدة سفراء الحياة على أداء مهامهم في أسرع وقت وبأعلى كفاءة، مشيراً إلى أن الأسطول الجوي للهيئة من الطائرات سوف يشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة المقبلة ليغطي مختلف مناطق المملكة، وليصبح داعم أساسي للفرق الإسعافية على الأرض.

من جانبه، قال رئيس مجلس شركة الطائرات المروحية رائد إسماعيل: "في بادئ الامر أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي وزير الصحة الأستاذ/ فهد الجلاجل وسعادة رئيس هيئة الهلال الاحمر الدكتور / جلال العويسي، على جهودهم المبذولة والتي ساهمت في إنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية. إن إطلاق خدمة الإسعاف الجوي يأتي بعد جهود حثيثة ومستوى عالي من التعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لتقديم الخدمة بجاهزية وفعالية عالية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لمواكبة الأنظمة الصحية الحديثة التي تساهم في مصلحة إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين في المملكة."

ويجدر بالذكر، بأن شركة الطائرات المروحية تم أطلاقها في 2019 من قبل صندوق الاستثمارات العامة كأول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية، وتمتلك الشركة اليوم 17 طائرة مروحية لتقديم خدمات الإسعاف الجوي، والنقل الجوي، والرحلات السياحية، والأعمال الجوية، وقد وقعت الشركة حديثاً اتفاقية لشراء 42 طائرة مروحية في أكبر صفقة من نوعها.

وتأتي هذه الخدمة من ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لما له من أثر في تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة وتقليل نسبة الوفيات والإصابات الناجمة من الحوادث المرورية.