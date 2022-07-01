شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الحجاج في مطار جدة وخدمات نوعية من الكشافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوافد وصول ضيوف الرحمن في مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وسط منظومة متكاملة من الخدمات حيث تشارك كشافة تعليم جدة جنباً الى جنب مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة في خدمة ضيوف الرحمن ، وذلك ضمن مبادرة مشروع " لبَّيك " التطوعي الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.

وقال لـ " اليوم " مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" التطوعي عوض العتيبي : تشارك كشافة إدارة تعليم جدة في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل قدومهم بمجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ عام 1421 هـ ، وذلك ضمن مبادرة مشروع " لبَّيك " التطوعي الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة ، وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات تتمثل في استقبال وإرشاد ومساعدة الحجاج القادمين عبر الرحلات الدولية القادمة من مختلف دول العالم وتوجيههم داخل الصالات لنقاط المغادرة والمرافق التي يحتاجها الحاج، ومساعدة كبار السن ، وتقديم الوجبات وسقيا الماء وكل ما يحتاجه الحاج حتى مغادرته للمطار والتوجه لمكة المكرمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .