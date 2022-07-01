- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - امرأة إندونيسية تتزوج من رجل تعرفت عليه عبر الإنترنت .. وبعد 10 شهور كانت المفاجأة!
اكتشفت فتاة إندونيسية، أنها تزوجت من امرأة، بعد مرور 10 أشهر على زواجها.
وقامت الزوجة الإندونيسية، بمقاضاة شريكها السابق، المدعو “أحنف الرفيف”، الذي ادعى أيضًا أنه طبيب أعصاب تخرج في نيويورك.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً :
والتقى الزوجان لأول مرة عبر تطبيق مواعدة على الإنترنت، وطلب يد الفتاة للزواج، ومع مرور 4 شهور، بدأت الأسرة تشك في زوج ابنتها، بحسب “ديلي ميل”.
ولم يقوم الزوج بتقديم عائلته أبدًا، وقالت الزوجة إنه كان يستحم بملابسه، ولم يخلعها أبدًا، عندما يكون الآخرين في المنزل.
وعندما سألته عن صدره الكبير، أجاب بأن لديه مشكلة هرمونية، وأبلغت الأم الشرطة عنه، وكانت المفاجأة حين اعترف الزوج أنه في الواقع امرأة وليس رجلا.
كانت هذه تفاصيل خبر امرأة إندونيسية تتزوج من رجل تعرفت عليه عبر الإنترنت .. وبعد 10 شهور كانت المفاجأة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.