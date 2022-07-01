محمد بن مسعود - الدمام - امرأة إندونيسية تتزوج من رجل تعرفت عليه عبر الإنترنت .. وبعد 10 شهور كانت المفاجأة!

اكتشفت فتاة إندونيسية، أنها تزوجت من امرأة، بعد مرور 10 أشهر على زواجها.

وقامت الزوجة الإندونيسية، بمقاضاة شريكها السابق، المدعو “أحنف الرفيف”، الذي ادعى أيضًا أنه طبيب أعصاب تخرج في نيويورك.

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والتقى الزوجان لأول مرة عبر تطبيق مواعدة على الإنترنت، وطلب يد الفتاة للزواج، ومع مرور 4 شهور، بدأت الأسرة تشك في زوج ابنتها، بحسب “ديلي ميل”.

ولم يقوم الزوج بتقديم عائلته أبدًا، وقالت الزوجة إنه كان يستحم بملابسه، ولم يخلعها أبدًا، عندما يكون الآخرين في المنزل.

وعندما سألته عن صدره الكبير، أجاب بأن لديه مشكلة هرمونية، وأبلغت الأم الشرطة عنه، وكانت المفاجأة حين اعترف الزوج أنه في الواقع امرأة وليس رجلا.