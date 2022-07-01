“الرياضة” تعلن تفاصيل سباق “فورمولا إي الدرعية” (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشفت وزارة الرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء الجمعة، عن تحد جديد لفورمولا إي الدرعية.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الرياضة عبر موقع تويتر مقطع فيديو لسرد التفاصيل الخاصة بسباق فورمولا إي الدرعية، المقرر له الانطلاق يوم 27 يناير المقبل ويستمر حتى 28 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن ينطلق السباق بمشاركة 12 فريقًا تضم 24 متسابقًا، سيخوضون 18 جولة في 13 مدينة.
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