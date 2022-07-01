«التعليم» تحدد مواعيد إجراءات حركة النقل الداخلي للمعلمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حددت وزارة التعليم مواعيد إجراءات حركة النقل الداخلي للعام الدراسي الحالي 1443 هـ، حيث يبدأ التقديم عبر نظام نور اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 – 12 – 1443 هـ ويكون إعلان نتيجة الحركة يوم الخميس 13 – 1 – 1444 هـ.
وأشارت إلى أن فترة الاعتراض ستكون من 13 إلى 15 – 1 – 1444 هـ واعتماد نتيجة الحركة يوم الأحد 16 – 1 – 1444 هـ.
وستكون مباشرة المنقولين في الحركة (الداخلي والخارجي) يوم الأحد الموافق 1 – 2 – 1444 هـ.
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