«التعليم» تحدد مواعيد إجراءات حركة النقل الداخلي للمعلمين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

حددت وزارة التعليم مواعيد إجراءات حركة النقل الداخلي للعام الدراسي الحالي 1443 هـ، حيث يبدأ التقديم عبر نظام نور اعتباراً من ‏يوم الأحد الموافق 25 – 12 – 1443 هـ‏ ويكون إعلان نتيجة الحركة يوم الخميس 13 – 1 – 1444 هـ.

وأشارت إلى أن فترة الاعتراض ستكون من 13 إلى 15 – 1 – 1444 هـ ‏واعتماد نتيجة الحركة يوم الأحد 16 – 1 – 1444 هـ.

‏وستكون مباشرة المنقولين في الحركة (الداخلي والخارجي) يوم الأحد الموافق 1 – 2 – 1444 هـ.